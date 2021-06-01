Хотели восстановить "структуру СССР": в Днепропетровской области пресекли попытку псевдовыборов

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность группы, которая проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов. Сторонники "восстановления СССР" пытались создать фейковые "народные советы" и "силовые структуры".

По информации спецслужбы, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовладних образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это при координации российской ОО "Верховный Совет СССР".

Так называемая "председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР" и агитировала граждан принять участие в "псевдовыборах".

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров".

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили документацию фейковых "народных советов", компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР", списки участников группы, переписки с кураторами из РФ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.