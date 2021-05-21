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В Чернигове разоблачили ботоферму, которая управлялась из РФ

Новина українською →
Чернигов, Пятница 21 мая 2021 11:55
В Чернигове разоблачили ботоферму, которая управлялась из РФ Фото: через ботоферму нагнеталась паника в обществе (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины в Чернигове прекратила деятельность ботофермы. Она дистанционно управлялась из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ботоферма использовала почти 2,5 тысячи бот-аккаунтов.

"Через ботоферму злоумышленники распространяли фейковые информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщение для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры", - сообщили в СБУ.

Исполнители использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, осуществляли сделки в санкционных электронных платежных системах.

Во время обыска по месту жительства организатора ботофермы правоохранители изъяли:

  • семь 16-ти канальных GSM-шлюзов;
  • 2 SIM-банки на 128 карточек каждый;
  • 370 сим-карт российского мобильного оператора;
  • 3 ноутбука, через которые осуществлялось управление телекомоборудования ботофермы.

Напомним, недавно в Одессе заблокировали ботоферму, которая планировала дестабилизировать ситуацию на майские праздники.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила ботоферму, которая финансировалась из России и занималась дискредитацией COVID-вакцинации и продвигала боевиков так называемых "Л/ДНР".

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