ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Передавал данные о военной технике ВСУ: в Хмельницкой области задержали агента спецслужб России

Новина українською →
Пятница 21 мая 2021 15:55
Передавал данные о военной технике ВСУ: в Хмельницкой области задержали агента спецслужб России Фото: СБУ задержала разведчика России в Хмельницкой области ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой области разоблачили агента российских спецслужб. Его задержали во время фотосъемки колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в 2014-2016 годах подозреваемый был активным участником незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством сотрудника российских спецслужб.

Агент собирал и передавал информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в Чернигове прекратила деятельность ботофермы. Она дистанционно управлялась с Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что СБУ викрила ботоферму, которая финансировалась из России и занималась дискредитацией, а также продвигала боевиков так называемых " Л / ДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины агент
NEWS
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия