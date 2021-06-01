Хотіли відновити "структуру СРСР": в Дніпропетровській області припинили спробу псевдовиборів

В Дніпропетровській області Служба безпеки України (СБУ) припинала діяльність групи, котра проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у "псевдовиборах" нових державних органів. Прихильники "відновлення СРСР" намагалися створити фейкові "народні ради" та "силові структури".

За інформацією спецслужби, місцева мешканка з "досвідом роботи" у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це за координації російської ГО "Верховный Совет СССР".

Так звана "председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР" і агітувала громадян взяти участь у "псевдовиборах".

Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні "силового блоку" фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили документацію фейкових "народних рад", комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих "довідок про громадянство СРСР", списки учасників групи, листування з кураторами з РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.