Возобновление выплат ФОПам карантинных 8 тысяч: в правительстве назвали условия

Правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.
Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30, которая транслировалась на Youtube.
"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", - сказал министр.
Он отметил, что сейчас "Украина работает, большинство областей у нас нормально работает".
"Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - добавил Петрашко
Как сообщало РБК-Украина, в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.
По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек.
Всего за единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 20201 года. До нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре, остальные - в январе.