Возобновление работы промышленности невозможно из-за нехватки оборотных средств, - ЕВА

Экспортные отрасли не могут возобновить производство из-за нехватки средств, возникшего в связи с остановкой возмещения НДС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Европейской бизнес-ассоциации в адрес министра финансов Сергея Марченко.

Экспорт продукции ГМК и аграрной отрасли являются основными источниками валютных поступлений в украинский бюджет. Соответственно, беспрепятственное функционирование экспортеров является одним из ключевых факторов поддержки платежного баланса государства.

Как указано в письме, работающие предприятия ГМК делают все возможное для обеспечения довоенного уровня производства и экспорта, чтобы сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату, осуществлять все налоговые отчисления в государственный бюджет (более 80 млрд гривен по 2021 год).

Кроме того, с первого дня войны, предприятия ГМК Украины оказывают материальные и финансовые ресурсы ВСУ, способствуют эвакуации населения, направляют гуманитарную помощь, транспорт, медикаменты населению во всех регионах (Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киев и).

"Сейчас несвоевременное возмещение НДС блокирует до 20% оборотных средств предприятий ГМК, вместе с тем, поставщики сырья/материалов/услуг обычно требуют полную предоплату за товары/услуги, учитывая военное положение. Эти факторы заставляют бизнес сокращать объемы закупок, а значит это делает невозможным наращивание/сохранение текущего объема производства и экспорта", - отмечают эксперты Ева.

Аналогичная ситуация в аграрном секторе. Отсутствие оборотных средств, вызванная остановкой возмещения НДС, приведет к дефициту мощностей для хранения зерновых из-за невозможности компаний-экспортеров продолжать закупку зерна и его экспорт, а также к проблемам с посевной кампанией.

Если проблема не будет решена в ближайшее время, предприятия будут вынуждены сократить производство, что приведет к сокращениям персонала, снижение налоговых отчислений и валютной выручки.

"Настоятельно просим Вас способствовать продлению действия формы налоговой накладной J/F1201012, которая была действующей до 1 марта 2022 года, а также восстановить в срочном порядке проведения камеральных проверок налоговой отчетности по НДС для дальнейшего обеспечения бюджетного возмещения НДС за предыдущие довоенные периоды", - добавляют в ассоциации.

Напомним, на прошлой неделе металлургический комбинат "Запорожсталь" частично возобновил производство, предприятие начало раздувание доменных печей № 3 и 4.