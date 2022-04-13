Відновлення роботи промисловості неможливе через брак оборотних коштів, - ЕВА

Експортні галузі не можуть відновити виробництво через брак коштів, що виник у зв’язку з зупинкою відшкодування ПДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Європейської бізнес-асоціації на адресу міністра фінансів Сергія Марченка.

Експорт продукції ГМК та аграрної галузі є основними джерелами валютних надходжень до українського бюджету. Відповідно, безперешкодне функціонування експортерів є одним з ключових чинників підтримки платіжного балансу держави.

Як зазначено у листі, працюючі підприємства ГМК роблять усе можливе для забезпечення довоєнного рівня виробництва та експорту, щоб зберегти робочі місця, своєчасно виплачувати заробітну плату, здійснювати всі податкові відрахування у державний бюджет (понад 80 млрд гривень за 2021 рік).

Крім того, з першого дня війни підприємства ГМК України надають матеріальні та фінансові ресурси ЗСУ, сприяють евакуації населення, спрямовують гуманітарну допомогу, транспорт, медикаменти населенню в усіх регіонах (Маріуполь, Харків, Чернігів, Київ тощо).

"Наразі несвоєчасне відшкодування ПДВ блокує до 20% оборотних коштів підприємств ГМК, разом із тим, постачальники сировини/матеріалів/послуг вимагають зазвичай повну передоплату за товари/послуги з огляду на воєнний стан. Ці фактори змушують бізнес скорочувати обсяги закупівель, а отже це унеможливлює нарощення/збереження поточного обсягу виробництва та експорту", - зазначають експерти ЄВА.

Аналогічна ситуація в аграрному секторі. Відсутність оборотних коштів, спричинена зупинкою відшкодування ПДВ, призведе до дефіциту потужностей для зберігання зернових через неможливість компаній-експортерів продовжувати закупівлю зерна та його експорт, а також до проблем із посівною кампанією.

Якщо проблему не буде вирішено найближчим часом, підприємства будуть змушені скоротити виробництво, що призведе до скорочень персоналу, зниження податкових відрахувань та валютної виручки.

"Наполегливо просимо Вас сприяти продовженню дії форми податкової накладної J/F1201012, яка була чинною до 1 березня 2022 року, а також відновити в терміновому порядку проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ для подальшого забезпечення бюджетного відшкодування ПДВ за попередні довоєнні періоди", - додають в асоціації.

Нагадаємо, минулого тижня Металургійний комбінат "Запоріжсталь" частково відновив виробництво, підприємство розпочало роздування доменних печей № 3 та 4.