Возобновление международных авиаперевозок: "Борисполь" планирует 15 рейсов в день

Фото: терминал F в "Борисполе" (РБК-Украина)

Из-за небольшого спроса на билеты компании могут отменять рейсы

С 15 июня Украина возобновляет международные пассажирские авиаперевозки. Аэропорт "Борисполь" планирует осуществлять 15 рейсов в день.

Об этом заявил директор "Борисполя" Павел Рябикин.

По его словам, большого количества рейсов в этот понедельник не будет.

"С понедельника в плане 15 регулярных рейсов, это согласно заявлений компаний. Будут ли они выполняться - сказать сложно. Потому что компании, которые начали продажу билетов, видят не очень большой спрос, и я не могу исключить того, что некоторые компании будут отменять запланированные рейсы", - отметил Рябикин.

Он также рассказал, что большинство запланированных рейсов - внутренние.

"Основная масса - это внутренние рейсы. Присутствует Великобритания, присутствуют европейские страны по заранее заявленным рейсам, которые имели раньше статус эвакуационных, там, где уже есть продажи. По-моему, Ливан вылетает, Оман. То есть, это такая разбросанная география полетов. И речь идет прежде всего о рейсах, на которые продавались заранее билеты как на эвакуационные", - рассказал Рябикин.

На данный момент МИД Украины и Министерство инфраструктуры обновляют и готовят информацию по странам, входящим в красную, желтую и зеленую зону, в зависимости от эпидситуации в этих странах.

"Нам приходится усложнять наши процедуры. Появляется три новых категории граждан из разных стран… Будет ограничен допуск провожающих, встречающих в здание аэровокзала, будут использоваться стойки регистрации через одну, будет температурный скрининг на входе в терминал", - добавил директор "Борисполя".

Напомним, запуск международных рейсов ожидается с 15 числа, и уже стало известно, какие направления могут открыться для украинцев.

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Автор: Роман Калиниченко