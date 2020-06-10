Возобновление авиасообщения: как в Украине будут проверять туристов

В Украине с 15 июня возобновляют международное авиасообщение. Министерство здравоохранения объяснило, как в Украине будут проверять туристов.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Он рассказал, что в Минздраве анализируют ситуацию, которая происходит в разных странах и консультируются с эпидемиологами для того, чтобы предложить действенный механизм прибытия туристов после возобновления международного авиасообщения.

"Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия. Чтобы у нас была красная зона и зеленая зона. Красная - страны, из которых будут прибывать соответственно туристы или другие граждане, где ситуация хуже чем в Украине. Зеленая зона - это страна, где ситуация такая же, как в Украине или лучше", - заявил Степанов.

Что касается красной зоны, Степанов уточнил, что туристы 14 дней будут находиться на самоизоляции или на обсервации.

"Люди с зеленой зоны, то есть стран, где ситуация лучше, чем в Украине, они не будут нуждаться в пребывании в самоизоляции. Конечно, все это с соблюдения других протиипидемиологичних мер: термоскрининг и остальных", - добавил Степанов.

Напомним, назван список стран, с которыми Украина готовит возобновление авиасообщения.

Ранее сообщалось, что Кипр возобновил международное авиасообщение, однако Украины в списке этих стран нет.