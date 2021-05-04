Когда может возобновиться строительство "Северного потока-2": названы сроки

Экологи Германии заблокировали строительство "Северного потока-2" . В Федеральном морском и гидрографическом агентстве прогнозируют, что строительство возобновиться в мае.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, сообщает "РИА Новости" .

Отметим, немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство "Северного потока-2".

"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока-2" в соответствии с текущим положением о разрешении. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", - заявили в пресс-службе BSH.

Отметим, иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В связи с поданным иском строительные работы на немецком участке пока не разрешены, говорится в сообщении.