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Когда может возобновиться строительство "Северного потока-2": названы сроки

Автор: Анастасия Рокитна

Экологи Германии заблокировали строительство "Северного потока-2". В Федеральном морском и гидрографическом агентстве прогнозируют, что строительство возобновиться в мае.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, сообщает "РИА Новости".

Отметим, немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство "Северного потока-2".

"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока-2" в соответствии с текущим положением о разрешении. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", - заявили в пресс-службе BSH.

Отметим, иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В связи с поданным иском строительные работы на немецком участке пока не разрешены, говорится в сообщении.

Напомним, готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Отметим, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.

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