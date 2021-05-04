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Коли може відновитися будівництво "Північного потоку-2": названо терміни

Автор: Анастасія Рокитна

Екологи Німеччини заблокували будівництво " Північного потоку-2". У Федеральному морському і гідрографічному агентстві прогнозують, що будівництво відновитися в травні.

Про це повідомили в прес-службі регулятора, повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, німецька екологічна організація Nabu заявила про подачу позову проти дозволу BSH на будівництво "Північного потоку-2".

"З кінця травня буде дозволено продовжити будівництво "Північного потоку-2" відповідно до поточного положення про дозвіл. У березні 2018 року (оператор) Nord Stream 2 отримав постійний дозвіл на прокладку трубопроводу з кінця травня до кінця вересня", - заявили в прес-службі BSH.

Зазначимо, позов стосується ще незавершеної ділянки трубопроводу у виключній економічній зоні Німеччини. У зв'язку з поданим позовом будівельні роботи на німецькій ділянці поки не дозволені, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, готовність "Північного потоку-2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної протяжності газопроводу.

Зазначимо, в Німеччині трубопровід Eugal, який в майбутньому повинен буде приймати газ з "Північного потоку-2", досяг повної потужності прокачування.

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