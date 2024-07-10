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У Вознесенську є загиблий від удару РФ, серед постраждалих - мер міста

Середа 10 липня 2024 19:07
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У Вознесенську є загиблий від удару РФ, серед постраждалих - мер міста Фото: мер Вознесеньска Євгеній Величко (facebook.com yevheniy.velichko)
Автор: Наталія Кава

Російська федерація сьогодні, 10 липня, обстріляла цивільний об'єкт у Вознесенську Миколаївської області. Внаслідок ударів є поранені та один загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.

За даними Кіма, в результаті російського удару по місту Вознесенськ загинув один чоловік. Ще вісім осіб постраждали, у всіх стан середньої тяжкості.

"Серед поранених міський голова Вознесенська", - повідомив Кім.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що у Вознесенську пролунали вибухи. Тоді Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, яка рухалась у напрямку міста. Повітряна тривога там тривала з 14:33 по 15:15.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 липня, ворог атакував країну балістичними та авіаційними ракетами. Також було запущено безпілотники по типу "Шахед".

Загалом вдалось знищити 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської та низки інших областей.

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