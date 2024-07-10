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В Вознесенске есть погибший от удара РФ, среди пострадавших - мэр города

Среда 10 июля 2024 19:07
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В Вознесенске есть погибший от удара РФ, среди пострадавших - мэр города Фото: мэр Вознесенска Евгений Величко (facebook.com yevheniy.velichko)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация сегодня, 10 июля, обстреляла гражданский объект в Вознесенске Николаевской области. В результате ударов есть раненые и один погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

По данным Кима, в результате российского удара по городу Вознесенск погиб один человек. Еще восемь человек пострадали, у всех состояние средней тяжести.

"Среди раненых городской голова Вознесенска", - сообщил Ким.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Вознесенске раздались взрывы. Тогда Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая двигалась в направлении города. Воздушная тревога там продолжалась с 14:33 до 15:15.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на среду, 10 июля, враг атаковал страну баллистическими и авиационными ракетами. Также были запущены беспилотники по типу "Шахед".

Всего удалось уничтожить 14 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской и ряда других областей.

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