Росіяни вдарили по цивільному об'єкту у Вознесеньску, є поранені

Сьогодні, 10 липня, російські терористи обстріляли цивільний об'єкт у Вознесенську Миколаївської області. Внаслідок ударів є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

"Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені. Деталі згодом", - написав Кім.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Варто додати, що перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про швидкісну ціль, яка рухалась у напрямку Вознесенська. Повітряна тривога на території регіоні тривала з 14:33 по 15:15.

Обстріли України

Протягом останніх місяців російські терористи посилили удари по території України. У ніч на 10 липня ворог атакував країну:

однією балістичною ракетою "Іскандер-М";

чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69;

20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До захисту була залучена авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом вдалось знищити 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської та низки інших областей.