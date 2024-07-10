Росіяни вдарили по цивільному об'єкту у Вознесеньску, є поранені
Сьогодні, 10 липня, російські терористи обстріляли цивільний об'єкт у Вознесенську Миколаївської області. Внаслідок ударів є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма в ефірі телемарафону.
"Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені. Деталі згодом", - написав Кім.
Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
Варто додати, що перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про швидкісну ціль, яка рухалась у напрямку Вознесенська. Повітряна тривога на території регіоні тривала з 14:33 по 15:15.
Обстріли України
Протягом останніх місяців російські терористи посилили удари по території України. У ніч на 10 липня ворог атакував країну:
- однією балістичною ракетою "Іскандер-М";
- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69;
- 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".
До захисту була залучена авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом вдалось знищити 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської та низки інших областей.
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