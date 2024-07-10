ua en ru
Ср, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по цивільному об'єкту у Вознесеньску, є поранені

Середа 10 липня 2024 16:40
UA EN RU
Росіяни вдарили по цивільному об'єкту у Вознесеньску, є поранені Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 10 липня, російські терористи обстріляли цивільний об'єкт у Вознесенську Миколаївської області. Внаслідок ударів є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

"Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені. Деталі згодом", - написав Кім.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Варто додати, що перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про швидкісну ціль, яка рухалась у напрямку Вознесенська. Повітряна тривога на території регіоні тривала з 14:33 по 15:15.

Обстріли України

Протягом останніх місяців російські терористи посилили удари по території України. У ніч на 10 липня ворог атакував країну:

  • однією балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69;
  • 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До захисту була залучена авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп, а також підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом вдалось знищити 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської та низки інших областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна в Україні
NEWS
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні