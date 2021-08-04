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Вознаграждение за участие в соцопросе: киберполиция предупредила о мошеннической схеме 

Автор: Сергей Пышкин

Киберполиция предупредила украинцев о новой мошеннической схеме. Преступники обманывают людей обещая им вознаграждение за участие в социальных опросах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что в сети распространяется видеоролик, в котором, от имени украинской телеведущей, обещают вознаграждение за участие в прохождении соцопроса в области потребительского рынка. В описании злоумышленники прикрепляют ссылку, где, якобы, размещен опрос, а ещё ниже публикуют фальшивые положительные комментарии от других пользователей.

"После прохождения псевдоопросы гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачисления денег", - отмечает пресс-служба.

Злоумышленники получают не только деньги обманутых людей, но и их банковские данные, которые также могут позже использовать в собственных интересах.

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