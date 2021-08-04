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Винагорода за участь в соцопитуванні: кіберполіція попередила про шахрайську схему 

Автор: Сергій Пишкін

Кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему. Злочинці ошукують людей обіцяючи їм винагороду за участь у соціальних опитуваннях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.

Зазначається, що у мережі поширюється відеоролик, у якому, від імені української телеведучої, обіцяють винагороду за участь у проходженні соцопитування в галузі споживчого ринку. У описі зловмисники прикріплюють посилання, де, нібито, розміщене опитування, а ще нижче публікують фальшиві позитивні коментарі від інших користувачів.

"Після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для сплати "комісії" та зарахування грошей", - відзначає пресслужба.

Зловмисники отримують не лише гроші ошуканих людей, але і їх банківські дані, які також можуть пізніше використати у власних інтересах.

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