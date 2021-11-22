Возможные сценари вторжения России и стычки в центре Киева: новости за выходные

На Банковой произошли столкновения, разведка показала возможные сценарии вторжения России, часть Украины скоро накроет непогодой. Подробнее о том, что произошло на выходных, 20-21 ноября, - в материале РБК-Украина.

Марш ко Дню достоинства и свободы: стычки в центре столицы (фото, видео)

В воскресенье, 21 ноября, в Киеве прошла акция ко Дню достоинства и свободы и годовщине начала Революции Достоинства. Люди собрались на Майдане Независимости, чтобы пройти маршем по улицам столицы.

Позже десятки людей пришли на Банковую, чтобы провести акцию под Офисом президента. Они пытались попасть во двор ОП, вход в который преградил кордон силовиков. Между ними и правоохранителями произошли столкновения.

Россия готовит нападение на Украину с танками и артиллерией: в разведке назвали сроки

Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Названы возможные сценарии российского наступления. Однако атаке РФ предшествуют серии психологических операций, которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и спровоцировать протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилла Буданова в интервью изданию Military Times. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Из лагеря на границе Беларуси госпитализировали десятки мигрантов. У некоторых из них COVID

Из логистического центра "Брузги", который белорусский режим установил вблизи границы с Польшей, госпитализировали несколько десятков мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС. Среди госпитализированных есть те, у кого подтвердили коронавирус.

Сообщается, что основные причины госпитализации - это пневмония, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта и различные травмы, полученные во время столкновений на границе с Польшей.

К марту может быть еще полмиллиона смертей от COVID-19, - ВОЗ

В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе. Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил, что к марту может быть зарегистрировано еще 500 000 смертей, если не будут приняты срочные меры. Доктор Клюге отметил, что увеличение количества ношений масок должно существенно помочь.

Заявление было сделано на фоне информации о том, что несколько европейских стран сообщают о рекордно высоком уровне заражения и вводят полный или частичный локдаун.

В Киеве дерево убило молодую жену священника Марию, маму четверых детей

В Киеве из-за сильного ветра, который валил деревья в субботу 20 ноября, погибла молодая женщина, супруга протоиерея, мама четверых детей.

Сообщается, что трагедия случилась неподалеку от Храма мученика Валерия, что на Гидропарке. Там во время крестного хода при порыве ветра дерево упало на матушку Марию. Женщина от полученных травм умерла на месте.

Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой

Погода в Украине серьезно испортится на этой неделе. Синоптики на свежих картах погоды прогнозируют похолодание по всей стране, а местами даже мокрый снег и снег.

Подробнее о прогнозе на следующие три дня - в материале Styler.