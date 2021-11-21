ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Киеве проходит марш ко Дню достоинства и свободы

Новина українською →
Киев, Воскресенье 21 ноября 2021 18:19
В Киеве проходит марш ко Дню достоинства и свободы Фото: марш ко Дню достоинства и свободы начался в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня проходит акция ко Дню достоинства и свободы и годовщине начала Революции Достоинства. Люди собрались на Майдане Независимости, чтобы пройти маршем по улицам столицы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

На Майдане Независимости собрались несколько сотен человек. Перед началом марша прошли другие одиночные акции, в частности группа людей развернула баннер с критикой президента Владимира Зеленского и зажгла файеры.

Фото: марш ко Дню достоинства и свободы начался в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас марш ко Дню достоинства и свободы начался. Участники акции отправились по Институтской, где зимой 2014 года происходили самые кровавые события Революции Достоинства. Там силовики расстреливали протестующих.

Фото: марш ко Дню достоинства и свободы начался в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока акции проходят спокойно. Стычек или задержаний не было.

Больше о Дне достоинства и свободы вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев День Достоинства и Свободы
NEWS
Вторжение России в Украину: разведка показала возможные сценарии
Вторжение России в Украину: разведка показала возможные сценарии
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу