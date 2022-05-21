Возможности для самозащиты. У Зеленского объяснили, что ожидает Украина от стран-гарантов

Украина ожидает, что государства, которые в будущем станут гарантами безопасности, усилят сотрудничество. В частности, помогут Украине улучшить собственную обороноспособность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Украина доказала свою устойчивость на полях сражений, поэтому обеспечение максимальных возможностей для самозащиты должно стать одним из краеугольных камней этих соглашений. Никакие гарантии безопасности от третьих сторон не могут полностью заменить мощного оборонного потенциала", - отметил Ермак.

По его словам, Украина ожидает, что государства-гаранты снимут политически обусловленные ограничения на поставки конвенционных вооружений, а также усилят военно-технические интеграции и оборонные взаимодействия.

Кроме того, это не исключает санкции против России, которые будут служить предохранителем от повторного нападения.