"Возможности безграничны": Маск планирует превратить Tesla Bot в личность

Илон Маск заявил, что Tesla Bot смогут впоследствии становиться уникальными личностями.

По словам Маска, ранее компания рассчитывала построить робота, который будет способен выполнять рутинную работу. Впрочем, теперь предприниматель желает, чтобы в будущем его роботы могли приобретать уникальные черты личности и были компаньонами для своих владельцев.

В то же время Маск уже отмечал, что наработки в сфере искусственного интеллекта, которые применяют для "умных" автомобилей, можно будет использовать и для управления роботами.

Производство Tesla Bot планируют начать в Техасе, где сегодня расположена главная штаб-квартира компании.

"Я думаю, что возможности безграничны. Это не совсем входит в основную директиву миссии Tesla по ускорению перехода мира к устойчивой энергии, но для мира чрезвычайно полезно создать гуманоидного робота, способного взаимодействовать с ним и помогать разными способами", - отметил Маск.