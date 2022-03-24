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Возможность свержения Путина силами ФСБ растет каждую неделю, - The Guardian

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Москва, Четверг 24 марта 2022 09:01
Возможность свержения Путина силами ФСБ растет каждую неделю, - The Guardian Фото: Путина могу свергнуть сотрудники ФСБ (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Возможность государственного переворота со стороны Федеральной службы безопасности России (ФСБ) против президента Владимира Путина растет каждую неделю. Информатор в самом сердце российской разведки утверждает, что после неудачного вторжения России в Украину службы безопасности охватили хаос и недовольство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается в публикации, в Интернете были опубликованы письма анонимного аналитика российской разведки Владимиру Осечкину, находящемуся в изгнании российскому активисту и основателю правозащитной группы Gulagu.net.

Осечкин сказал The Times , что риск, на который шли разведчики, говоря об этом, был признаком их растущего гнева по отношению к Путину и недовольства эффектом, который санкции оказали на сотрудников ФСБ, которые больше не смогут "ездить в отпуск на свои виллы в Италии, а детей отвезти в парижский Диснейленд».

Выступая из своего дома во Франции, где он живет в изгнании с 2015 года, Осечкин сказал газете:

"За 20 лет Путин создал стабильность в России. Офицеры ФСБ, милиционеры, госпрокуратура - люди внутри системы - смогли жить нормально. Но теперь все это прошло. Они признают, что эта война - катастрофа для экономики, для человечества. Они не хотят возвращаться в Советский Союз. С каждой неделей и каждым месяцем, пока продолжается эта война, возрастает вероятность бунта со стороны спецслужб".

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