Можливість повалення Путіна силами ФСБ зростає щотижня, - The Guardian

Можливість державного перевороту з боку Федеральної Служби безпеки Росії (ФСБ) проти президента Володимира Путіна зростає щотижня. Інформатор в самому серці російської розвідки стверджує, що після невдалого вторгнення Росії в Україну служби безпеки охопили хаос і невдоволення.

Як наголошується в публікації, в Інтернеті були опубліковані листи анонімного аналітика російської розвідки Володимиру Осечкіну, що знаходиться у вигнанні російському активісту і засновнику правозахисної групи Gulagu.net.

Осечкін сказав The Times, що ризик, на який йшли розвідники, говорячи про це, був ознакою їх зростаючого гніву по відношенню до Путіна і невдоволення ефектом, який санкції надали на співробітників ФСБ, які більше не зможуть "їздити у відпустку на свої вілли в Італії, а дітей відвезти в паризький Діснейленд».

Виступаючи зі свого будинку у Франції, де він живе у вигнанні з 2015 року, Осечкін сказав газеті:

"За 20 років Путін створив стабільність в Росії. Офіцери ФСБ, міліціонери, держпрокуратура - люди всередині системи - змогли жити нормально. Але тепер все це пройшло. Вони визнають, що ця війна - катастрофа для економіки, для людства. Вони не хочуть повертатися в Радянський Союз. З кожним тижнем і кожним місяцем, поки триває ця війна, зростає ймовірність бунту з боку спецслужб".