Возможность признания Россией "ЛДНР": у Путина сделали заявление

По его словам, Путин принял к сведению обращение Госдумы.

"Какого-то четкого регламента на сей счет не существует. Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению... Признание "ДНР" и "ЛНР" не коррелируется с минскими соглашениями", - отметил он.

Госдума поддержала проект о признании "ЛДНР"

Госдума вчера обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР". Проект поддержал 351 депутат.

Реакция Украины

МИД Украины заявил, что у РФ сейчас есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества, сообщил в комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украина также просит ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы. В частности, из-за возможного признания Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Такое признание будет означать выход России из минских соглашений, заявили в Украине.

Что говорят у Зеленского

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает призыв Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР" "эскалационным действием". По его словам, это осложнит ситуацию в Европе.

"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из минских договоренностей, то это лишь окончательно доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе", - заявил он.