Из-за возможного обострения. Оккупанты готовят эвакуацию населения в ОРДО, - Генштаб

Из-за возможного обострения ситуации пророссийские боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДО). В частности, планируется вывозить людей из Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

"По поступающей из ОРДО информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что любой ущерб, который будет причинен людям и инфраструктуре в ОРДО - это провокация. Об их подготовке украинская сторона проинформирует международные организации.

"Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет страна-оккупант Российская Федерация", - уточнили военные.