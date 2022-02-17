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Из-за возможного обострения. Оккупанты готовят эвакуацию населения в ОРДО, - Генштаб

Автор: Дмитрий Кузнецов

Из-за возможного обострения ситуации пророссийские боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДО). В частности, планируется вывозить людей из Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По поступающей из ОРДО информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что любой ущерб, который будет причинен людям и инфраструктуре в ОРДО - это провокация. Об их подготовке украинская сторона проинформирует международные организации.

"Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет страна-оккупант Российская Федерация", - уточнили военные.

Напомним, вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате попадания снаряда разрушен жилой дом. Днем поселок уже пострадал от артиллерийского огня - разрушен детский садик.

Отметим, с утра 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.

В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.

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