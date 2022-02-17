Боевики возобновили обстрел Станицы Луганской и попали в жилой дом

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Сообщается, что в 21:24 поступило сообщение из службы "102" о том, что снаряд попал в жилой дом по улице Магистральной, 8. "Начался пожар, горит дом. Потерпевших нет", - отметил Геращенко. Обновлено на 22:40 Как заявил в эфире программы "Право на владу" командующий ООС Александр Павлюк, в результате этого обстрела повреждены два жилых дома и газопровод.