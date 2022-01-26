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Возможное вторжение РФ в Украину. США с союзниками хотят отправить войска в Европу, - CNN

Новина українською →
США, Среда 26 января 2022 17:58
Возможное вторжение РФ в Украину. США с союзниками хотят отправить войска в Европу, - CNN Фото: США и союзники ведут переговоры о размещении войск в странах НАТО (mil.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

США и их союзники планируют разместить тысячи военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО. Это связано с российской агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным анонимных чиновников, войска могут перебросить в Румынию, Болгарию и Венгрию. США и Великобритания рассматривают возможность нового развертывания перед возможным вторжением. Однако не все 30 стран НАТО готовы к данному плану. США ведут переговоры с другими странами.

В издании подчеркивают, что Кремль может использовать этот шаг в качестве наступления из-за агрессивной позиции НАТО. Так Россия оправдывается за наращивания своих сил вдоль границ Украины.

Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Россия хочет восстановить советскую империю. Такой вывод он сделал из-за нападения на Грузию в 2008 году и агрессии в отношении Украины.

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