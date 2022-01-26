Возможное вторжение РФ в Украину. США с союзниками хотят отправить войска в Европу, - CNN

США и их союзники планируют разместить тысячи военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО. Это связано с российской агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным анонимных чиновников, войска могут перебросить в Румынию, Болгарию и Венгрию. США и Великобритания рассматривают возможность нового развертывания перед возможным вторжением. Однако не все 30 стран НАТО готовы к данному плану. США ведут переговоры с другими странами.

В издании подчеркивают, что Кремль может использовать этот шаг в качестве наступления из-за агрессивной позиции НАТО. Так Россия оправдывается за наращивания своих сил вдоль границ Украины.