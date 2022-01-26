ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Можливе вторгнення РФ в Україну. США із союзниками хочуть відправити війська до Європи, - CNN

Новость на русском →
США, Середа 26 січня 2022 17:58
Можливе вторгнення РФ в Україну. США із союзниками хочуть відправити війська до Європи, - CNN Фото: США та союзники ведуть переговори щодо розміщення військ у країнах НАТО (mil.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

США та їхні союзники планують розмістити тисячі військовослужбовців у східноєвропейських країнах НАТО. Це пов'язано з російською агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними анонімних чиновників, війська можуть перекинути до Румунії, Болгарії та Угорщини. США та Велика Британія розглядають можливість нового розгортання перед можливим вторгненням. Проте не всі 30 країн НАТО готові до цього плану. США проводять переговори з іншими країнами.

У виданні підкреслюють, що Кремль може використати цей крок у якості наступу через агресивну позицію НАТО. Так Росія виправдовується за нарощування своїх сил уздовж кордонів України.

Нагадаємо, президент Латвії Егілс Левітс заявив, що Росія хоче відновити радянську імперію. Такий висновок він зробив через напад на Грузію у 2008 році та агресію щодо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ