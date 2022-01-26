Можливе вторгнення РФ в Україну. США із союзниками хочуть відправити війська до Європи, - CNN

США та їхні союзники планують розмістити тисячі військовослужбовців у східноєвропейських країнах НАТО. Це пов'язано з російською агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними анонімних чиновників, війська можуть перекинути до Румунії, Болгарії та Угорщини. США та Велика Британія розглядають можливість нового розгортання перед можливим вторгненням. Проте не всі 30 країн НАТО готові до цього плану. США проводять переговори з іншими країнами.

У виданні підкреслюють, що Кремль може використати цей крок у якості наступу через агресивну позицію НАТО. Так Росія виправдовується за нарощування своїх сил уздовж кордонів України.