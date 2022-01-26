ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия демонстрирует намерение восстановить советскую империю, - президент Латвии

Новина українською →
Латвия, Среда 26 января 2022 16:28
Россия демонстрирует намерение восстановить советскую империю, - президент Латвии Фото: президент Латвии Эгилс Левитс (flickr.com)
Автор: Иванна Шовкун

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Россия хочет восстановить советскую империю. Такой вывод он сделал из-за нападения на Грузию в 2008 году и агрессии в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам главы Латвии, РФ усилила угрозу военного вторжения в Украину в последние недели. Она не уважает суверенитет другой страны и международные права.

"Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенной нации восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категориях империализма 19-го века, когда величие страны измерялось размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов великих держав", - заявил Левитс во время выступления с докладом об угрозах российской агрессии в отношении Украины и требованиях к НАТО.

Он заявил, что ответ на агрессию Москвы должен быть решительным и включать в себя поставку оружия и военной техники Украине. Также должны быть применены и экономические санкции против России.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, влияет ли угроза вторжения России на экономическую ситуацию в стране. По его словам, у Украины достаточно ресурсов для поддержки макрофинансовой стабильности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ