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Возможно ли сейчас новое наступление России на севере Украины: что говорят в Минобороны

Фото: Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько

По состоянию на сегодня новое наступление российских войск с севера не ожидается. Нападение белорусских войск сейчас также не угрожает Украине.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в комментарии РБК-Украина.

"В общем, в ближайшей перспективе широкомасштабного наступления россиян с севера не усматривается", - заявил представитель оборонного ведомства.

По мнению Мотузяника, то, что российские оккупанты и белорусские войска делают вдоль северного украинской границы, является, вероятней всего, демонстративными действиями для того, чтобы заставить украинскую армию держать на этом направлении подразделения и не перебрасывать в районы активных боев.

"В то же время все будет зависеть от итогов боевых действия в Восточной операционной зоне, где Россия сегодня сосредоточила наибольшие свои усилия", - пояснил представитель Минобороны.

Напомним, ранее российское СМИ рассказало, что в Кремле якобы снова заговорили о наступлении на Киев, несмотря на провалы на других фронтах.

Кроме того, в КГГА оценили, действительно ли возможно сегодня повторное наступление россиян на Киев.

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Война России против УкраиныАлександр МотузяникМинистерство обороны Украины