Чи можливий зараз новий наступ Росії на півночі України: що кажуть в Міноборони

Станом на сьогодні новий наступ російських військ з півночі не очікується. Напад білоруських військ зараз також не загрожує Україні.
Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в коментарі РБК-Україна.
"Загалом, в найближчій перспективі широкомасштабного наступу росіян з півночі не вбачається", - заявив представник оборонного відомства.
На думку Мотузяника, те, що російські окупанти та білоруські війська роблять вздовж північного українського кордону, є, скоріш за все, демонстративними діями для того, щоб змусити українську армію тримати на цьому напрямку підрозділи та не перекидати в райони активних боїв.
"Водночас усе залежатиме від підсумків бойових дії у Східній операційній зоні, де Росія сьогодні зосередила найбільші свої зусилля", - пояснив речник Міноборони.
Нагадаємо, раніше російське ЗМІ розповіло, що у Кремлі нібито знову заговорили про наступ на Київ, попри провали на інших фронтах.
Крім того, в КМДА оцінили, чи дійсно можливий сьогодні повторний наступ росіян на Київ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.