Возможно ли новое наступление на Харьков: что думают в ОВА

Оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем у врага не достаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интрвью председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Мы понимаем, что враг не оставил своих попыток занять город Харьков, Харьковскую область. Мы понимаем, что это для него стратегическая задача. В любом случае попытка будет, по-моему, еще не одна. Это зависит от готовности наших Вооруженных сил и от той общей военной ситуации, которую мы имеем на всех фронтах", - сказал Олег Синєгубов.
По его словам, информация о том, что якобы на завтра или на послезавтра готовится масштабное вторжение и новая попытка взять Харьков - лишь слухи.
"Мы сейчас проводили очередное совещание с военными, были заслушаны разведку: у нас нет такой информации, что враг готов и имеет достаточно сил для нового штурма", - отметил председатель Харьковской ОВА.
Он также отметил, что находиться на улицах города все еще опасно. Поскольку в области продолжаются боевые действия, "прилететь" может в любую точку Харькова.
Напомним, российские военные 3 июня снова обстреляли Балаклею Харьковской области. Из-за действий оккупантов ранения получили 8 человек, среди них 11-летний ребенок
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