Возможно ли новое наступление на Харьков: что думают в ОВА

"Мы понимаем, что враг не оставил своих попыток занять город Харьков, Харьковскую область. Мы понимаем, что это для него стратегическая задача. В любом случае попытка будет, по-моему, еще не одна. Это зависит от готовности наших Вооруженных сил и от той общей военной ситуации, которую мы имеем на всех фронтах", - сказал Олег Синєгубов.

По его словам, информация о том, что якобы на завтра или на послезавтра готовится масштабное вторжение и новая попытка взять Харьков - лишь слухи.

"Мы сейчас проводили очередное совещание с военными, были заслушаны разведку: у нас нет такой информации, что враг готов и имеет достаточно сил для нового штурма", - отметил председатель Харьковской ОВА.

Он также отметил, что находиться на улицах города все еще опасно. Поскольку в области продолжаются боевые действия, "прилететь" может в любую точку Харькова.