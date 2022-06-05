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Чи можливий новий наступ на Харків: що думають в ОВА

Фото: Харків (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтрв'ю голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх спроб зайняти місто Харків, Харківську область. Ми розуміємо, що це для нього стратегічне завдання. У будь-якому разі спроба буде, як на мене, ще не одна. Це залежить від готовності наших Збройних сил і від тієї загальної військової ситуації, яку ми маємо на всіх фронтах", - сказав Олег Синєгубов.

За його словами, інформація про те, що нібито на завтра чи на післязавтра готується масштабне вторгнення і нова спроба взяти Харків - лише чутки.

"Ми зараз проводили чергову нараду з військовими, заслуховували розвідку: у нас немає такої інформації, що ворог готовий і має достатньо сил для нового штурму", - зазначив голова Харківської ОВА.

Він також зауважив, що перебувати на вулицях міста все ще небезпечно. Оскільки в області тривають бойові дії, "прилетіти" може до будь-якої точки Харкова.

Нагадаємо, російські військові 3 червня знову обстріляли Балаклію Харківської області. Через дії окупантів поранення отримали 8 осіб, серед них 11-річна дитина

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