Оккупанты вчера ударили по Балаклее: пострадали 8 человек, среди них ребенок

Российские военные 3 июня снова обстреляли Балаклею Харьковской области. Из-за действий оккупантов ранения получили 8 человек, среди них 11-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

Также вражеские силы вчера обстреляли Харьков, в результате чего ранения получили два человека. Кроме того, оккупанты атаковали Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском.

"По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", - отметил Синегубов.

По его словам, оккупационные войска пытались вести наступление на Барвенково, Святогорск, Вернополье и Богородичное. Украинские защитники удержали оборону области.