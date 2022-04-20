Возможно ли наступление России на Днепр: что говорят в Минобороны

"Не хочу делать оценок. Но, очевидно, противник пока сосредоточится на тех целях, о которых сейчас официально заявили российские власти. По крайней мере в ближайшем будущем. Захват новых территорий приведет к многочисленному распылению сил, которыми станет труднее управлять и которые будет сложнее обеспечивать", - рассказал Мотузяник.

По его словам, сложность для РФ заключается в том, что для такого наступления российским войскам необходимо много сил, чтобы потом удержать те территории.

"Ведь на каждого солдата работает 3-4 человека с тылового снабжения. Солдата надо обеспечить боеприпасами, накормить, заправить горючим его технику. То есть военная логистика чрезвычайно усложняется, если подразделения растянуты по всей линии. А эти территории еще нужно удержать. В то же время, зная непредсказуемость врага, трудно о чем-то говорить наверняка. Мы следим, работает наша разведка. Должны быть готовыми к любым враждебным действиям", - добавил Мотузяник.

Напомним, недавно издание New York Times опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Россия может прибегнуть к нападению на Днепр, проведя атаку из Изюма Харьковской области.

Добавим, недавно Днепропетровская область подверглась ракетному удару. В результате обстрелов разрушена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском районе.

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