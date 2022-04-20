Чи можливий наступ Росії на Дніпро: що кажуть у Міноборони

"Не хочу робити оцінок. Але, вочевидь, противник поки що зосередиться на тих цілях, про які зараз офіційно заявила російська влада. Принаймні в найближчому майбутньому. Захоплення нових територій призведе до численного розпорошення сил, якими стане важче керувати і які буде складніше забезпечувати", - розповів Мотузяник.

За його словами, складність для РФ полягає в тому, що для такого наступу російським військам необхідно багато сил, аби потім втримати ті території.

"Адже на кожного солдата працює 3-4 людини з тилового постачання. Солдата треба забезпечити боєприпасами, нагодувати, заправити пальним його техніку. Тобто військова логістика надзвичайно ускладнюється, якщо підрозділи розтягнуті по всій лінії. А ці території ще потрібно втримати. Водночас, знаючи непередбачуваність ворога, важко про щось говорити напевне. Ми слідкуємо, працює наша розвідка. Маємо бути готовими до будь-яких ворожих дій", - додав Мотузяник.

Нагадаємо, нещодавно видання New York Times опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що Росія може вдатися до нападу на Дніпро, провівши атаку з Ізюма Харківської області.

Додамо, нещодавно Дніпропетровська область зазнала ракетного удару. В результаті обстрілів зруйнована залізнична інфраструктура в Павлоградському районі.

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