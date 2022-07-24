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Возможна война в океане. Флот РФ получил атомную подлодку, аналогов которой нет

Фото: атомная подлодка "Белгород" (bel.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Российский флот на вооружение получил самую длинную из известных подводных лодок в мире. "Белгород" был передан ВМФ России в начале этого месяца в порту Северодвинска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

По данным издания, его конструкция представляет собой модифицированную версию российских ракетных подводных лодок класса "Оскар II", увеличенную с целью размещения первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации.

"Если "Белгород" сможет успешно добавить эти новые возможности российскому флоту, он может в следующем десятилетии подготовить почву для возвращения к холодной войне под океаном, когда американские и российские подводные лодки выслеживают и охотятся друг за другом в напряженном противостоянии", - говорится в статье.

Имея длину более 184 метров, "Белгород" сегодня является самой длинной подводной лодкой в ​​океане - длиннее даже подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Огайо" ВМС США, длина которых составляет 171 метр.

Машина "Судного дня", как ее еще называют, была спущена на воду в 2019 году и должна была быть передана ВМФ России в 2020 году после испытаний, но они были отложены из-за пандемии коронавируса. Сроки первого развертывания подлодки не указаны.

Напомним, самолет президента России Владимира Путина Ил-80 (Maxdome), более известный как самолет "Судного дня", сломался перед парадом в Москве к 9 мая. Именно по этой причине был отменен авиапролет во время празднования.

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