Можлива війна у океані. Флот РФ отримав атомний підводний човен, аналогів якого немає

За даними видання, його конструкція є модифікованою версією російських ракетних підводних човнів класу "Оскар II", збільшеним з метою розміщення перших у світі малопомітних торпед з ядерним озброєнням та обладнання для збору розвідувальної інформації.

"Якщо "Білгород" може успішно додати ці нові можливості російському флоту, він може в наступному десятилітті підготувати ґрунт для повернення до холодної війни під океаном, коли американські та російські підводні човни вистежують і полюють один за одним у напруженому протистоянні", - йдеться в статті.

Маючи довжину понад 184 метри, "Білгород" сьогодні є найдовшим підводним човном в океані - довшим навіть підводних човнів з балістичними ракетами класу "Огайо" ВМС США, довжина яких становить 171 метр.

Відомо, що "Білгород" був спущений на воду в 2019 році і повинен був бути переданий ВМФ Росії в 2020 році після випробувань, але вони були відкладені через пандемію коронавірусу. Терміни першого розгортання підводного човна не вказано.

Машина "Судного дня", як її ще називають, була спущена на воду в 2019 році і повинна була бути передана ВМФ Росії в 2020 році після випробувань, але вони були відкладені через пандемію коронавірусу. Терміни першого розгортання підводного човна не вказані.