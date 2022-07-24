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Можлива війна у океані. Флот РФ отримав атомний підводний човен, аналогів якого немає

Фото: атомний підводний човен "Білгород" (bel.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Російський флот на озброєння отримав найдовший з відомих підводних човнів у світі. "Білгород" був переданий ВМФ Росії на початку цього місяця в порту Сєвєродвінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

За даними видання, його конструкція є модифікованою версією російських ракетних підводних човнів класу "Оскар II", збільшеним з метою розміщення перших у світі малопомітних торпед з ядерним озброєнням та обладнання для збору розвідувальної інформації.

"Якщо "Білгород" може успішно додати ці нові можливості російському флоту, він може в наступному десятилітті підготувати ґрунт для повернення до холодної війни під океаном, коли американські та російські підводні човни вистежують і полюють один за одним у напруженому протистоянні", - йдеться в статті.

Маючи довжину понад 184 метри, "Білгород" сьогодні є найдовшим підводним човном в океані - довшим навіть підводних човнів з балістичними ракетами класу "Огайо" ВМС США, довжина яких становить 171 метр.

Відомо, що "Білгород" був спущений на воду в 2019 році і повинен був бути переданий ВМФ Росії в 2020 році після випробувань, але вони були відкладені через пандемію коронавірусу. Терміни першого розгортання підводного човна не вказано.

Машина "Судного дня", як її ще називають, була спущена на воду в 2019 році і повинна була бути передана ВМФ Росії в 2020 році після випробувань, але вони були відкладені через пандемію коронавірусу. Терміни першого розгортання підводного човна не вказані.

Нагадаємо, літак президента Росії Володимира Путіна Іл-80 (Maxdome), більш відомий як літак "Судного дня", зламався перед парадом у Москві до 9 травня. Саме з цієї причини було скасовано авіапроліт під час святкування.

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