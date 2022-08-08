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В Молдове заявили о "возможной прелюдии к военной операции РФ"

Фото: "Возможна прелюдия перед войной": в Кишиневе прокомментировали заявления Тирасполя (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Кишиневе заметили связь между недавними минированиями и агрессивной риторикой Тирасполя. Там считают возможной военную операцию со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на g4media.ro.

Серебрян заявил, что такие заявления являются явной провокацией, поскольку желание Приднестровья объединиться с РФ было неожиданным для них.

"Это они впервые такое сказали. Война в Украине означает, что мы переживаем, что речь идет не просто о заявлении, а о своего рода прелюдию к операции в Молдове", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Молдова будет делать все, чтобы не допустить войны, но это "не на 100% зависит от Кишинева".

Напомним, что ранее власти непризнанного Приднестровья заявила о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав России.

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МолдоваПриднестровье