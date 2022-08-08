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В Молдові заявили про можливу "прелюдію до військової опепації РФ"

Фото: "Можлива прелюдія перед війною": у Кишиневі прокоментували заяви Тирасполя (pixabay.com)
Автор: Дмитро Браславський

У Кишиневі помітили зв'язок між нещодавніми мінуваннями та агресивною риторикою Тирасполя. Там вважають можливою військову операцію з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на g4media.ro.

Серебрян заявив, що такі заяви є явною провокацією, оскільки бажання Придністров'я об'єднатись з РФ було неочікуваним для них.

"Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмось, що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові", - сказав чиновник.

Він підкреслив, що Молдова буде робити все, аби не допустити війни, але це "не на 100% залежить від Кишинева".

Нагадаємо, що раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу Росії.

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