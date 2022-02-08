Возможна пневмония. Ляшко рассказал о риске гриппа совмещенного с COVID
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
По его словам, нужно придерживаться всех противоэпидемических правил, ведь риск заболеть COVID-19, гриппом или любым другим вирусом респираторной группы инфекций остается высоким.
"Кроме того, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудители могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья", - сообщил Ляшко.
Он обратился к украинцам с просьбой следить за своим здоровьем и оставаться дома при первых симптомах вирусного заболевания.
Напомним, в Минздраве рассказали, как будут отслеживать передачу COVID.
Отметим, в Украине зафиксировали более 34 тысяч новых заражений и 255 смертей за сутки.