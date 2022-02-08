Можлива пневмонія. Ляшко розповів про ризик грипу сполученого з COVID

Голова МОЗ України Віктор Ляшко заявив, що в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Є ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на COVID-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим.

"Окрім того, є ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для здоров’я", - повідомив Ляшко.

Він звернувся до українців з проханням слідкувати за своїм здоров’ям та залишатись вдома при перших симптомах вірусного захворювання.