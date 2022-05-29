Возможен ли внезапный штурм Николаева: в ОВА дали четкий ответ

Внезапный штурм и прорыв российских оккупантов в Николаев невозможен. Оккупанты к этому не готовы - ни в моральном, ни в техническом планах.

"Мы видим их насквозь - через весь Херсон. То, что сейчас едет там - колонна танков Т-62. Это даже не Т-72, ​​а то, что они выкопали где-то из складов", - поделился Ким.

По его мнению, если же взятие Николаева станет принципиальным вопросом, то это займет у оккупантов много времени - не менее 1-2 месяцев. Так, по словам главы региона, чтобы продвинуться, им нужно подготовиться, создать ударную группу, подойти к городу, занять окрестности. Эту подготовку невозможно будет провести без того, чтобы ее не заметили украинские военные.

"Мы будем это видеть. Не будет так, что мы проснулись утром, а у нас танк в Николаеве. Это невозможно", - убеждает Ким.