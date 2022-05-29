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Возможен ли внезапный штурм Николаева: в ОВА дали четкий ответ

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Внезапный штурм и прорыв российских оккупантов в Николаев невозможен. Оккупанты к этому не готовы - ни в моральном, ни в техническом планах.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в "Рандеву с Яниной Соколовой", передает РБК-Украина.

"Мы видим их насквозь - через весь Херсон. То, что сейчас едет там - колонна танков Т-62. Это даже не Т-72, ​​а то, что они выкопали где-то из складов", - поделился Ким.

По его мнению, если же взятие Николаева станет принципиальным вопросом, то это займет у оккупантов много времени - не менее 1-2 месяцев. Так, по словам главы региона, чтобы продвинуться, им нужно подготовиться, создать ударную группу, подойти к городу, занять окрестности. Эту подготовку невозможно будет провести без того, чтобы ее не заметили украинские военные.

"Мы будем это видеть. Не будет так, что мы проснулись утром, а у нас танк в Николаеве. Это невозможно", - убеждает Ким.

Как сообщалось, один погибший, несколько раненых и поврежденные многоэтажки стали печальным результатом очередного обстрела Николаева войсками РФ в воскресенье, 29 мая.

Напомним, российские войска действительно стали использовать в Украине расконсервированные танки Т-62. Для ВСУ это не очень хорошо, поскольку на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды.

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Николаев