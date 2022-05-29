В результате утреннего обстрела Николаева есть погибший. В городе снова слышны взрывы

Об этом объявил мэр Александр Сенкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сєнкевич Online .

Городские власти поделились деталями утренних обстрелов областного центра. Есть погибший, раненые и значительные разрушения.

"Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16:00, известно о двух раненых лицах. Еще один человек погиб", – говорится в сообщении.

Сенкевич также призвал горожан соблюдать осторожность, поскольку в Николаеве снова раздаются взрывы. Мэр посоветовал николаевцам перейти в укрытия или же соблюдать правила двух стен в зданиях.