В результате утреннего обстрела Николаева есть погибший. В городе снова слышны взрывы
Один погибший, несколько раненых и поврежденные многоэтажки стали печальным результатом очередного обстрела Николаева войсками РФ.
Об этом объявил мэр Александр Сенкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сєнкевич Online.
Городские власти поделились деталями утренних обстрелов областного центра. Есть погибший, раненые и значительные разрушения.
"Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). По состоянию на 16:00, известно о двух раненых лицах. Еще один человек погиб", – говорится в сообщении.
Сенкевич также призвал горожан соблюдать осторожность, поскольку в Николаеве снова раздаются взрывы. Мэр посоветовал николаевцам перейти в укрытия или же соблюдать правила двух стен в зданиях.
К слову, армия РФ снова обстреляла населенные пункты Сумской и Черниговской областей.
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