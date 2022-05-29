Чи можливий раптовий штурм Миколаєва: в ОВА дали чітку відповідь

"Ми бачимо їх наскрізь - через весь Херсон. Те, що зараз їде там - колона танків Т-62. Це навіть не Т-72, а те, що вони викопали десь зі складів", - поділився Кім.

На його думку, якщо ж взяття Миколаєва стане принциповим питанням, то це займе у окупантів багато часу - щонайменше 1-2 місяці. Так, за словами очільника регіону, щоб просунутися, їм потрібно підготуватися, створити ударну групу, підійти до міста, зайняти околиці. Цю підготовку не можливо буде провести без того, щоб її не помітили українські військові.

"Ми будемо це бачити. Не буде так, що ми прокинулися вранці, а у нас танк в Миколаєві. Це неможливо", - переконує Кім.