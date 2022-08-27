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Возможен поджог. В Москве загорелось авто замначальника Генштаба, - СМИ

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Москва, Суббота 27 августа 2022 19:26
Возможен поджог. В Москве загорелось авто замначальника Генштаба, - СМИ Иллюстративное фото: в Москве загорелось авто замначальника Генштаба (facebook.com/MchsRussia)
Автор: Иван Носальский

В Москве загорелся автомобиль заместителя начальника Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева. Его могли намеренно поджечь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Baza.

По информации издания, BMW X6 Секретарева была припаркована во дворе дома на Ленинградском шоссе в момент, когда она загорелась. В результате пожара багажник машины полностью выгорел.

При этом в Baza уточняют, что следователи не исключают возможный поджог. В нескольких метрах от авто заметили выгоревшую траву и, по словам очевидцев, недалеко от машины заметили "подозрительную девушку".

Подозреваемую уже задержали. По предварительной информации, она облила бензином багажник авто Секретарева и подожгла. Также отмечается, что женщина объяснила свой поступок тем, что выступает против "военной операции" в Украине.

Стоит заметить, что Секретарев является работником 8-го управления Генштаба. Оно отвечает за военную цензуру, а именно, следит за тем, чтобы в росСМИ не появлялись "неправильные" утверждения про армию РФ.

Авто Секретарева (t.me/bazabazon)

Обновлено 20:05

Российскому изданию ТАСС в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что девушка в Москве облила бензином и подожгла машину сотрудника Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

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