Возможен поджог. В Москве загорелось авто замначальника Генштаба, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Baza .

По информации издания, BMW X6 Секретарева была припаркована во дворе дома на Ленинградском шоссе в момент, когда она загорелась. В результате пожара багажник машины полностью выгорел.

При этом в Baza уточняют, что следователи не исключают возможный поджог. В нескольких метрах от авто заметили выгоревшую траву и, по словам очевидцев, недалеко от машины заметили "подозрительную девушку".

Подозреваемую уже задержали. По предварительной информации, она облила бензином багажник авто Секретарева и подожгла. Также отмечается, что женщина объяснила свой поступок тем, что выступает против "военной операции" в Украине.

Стоит заметить, что Секретарев является работником 8-го управления Генштаба. Оно отвечает за военную цензуру, а именно, следит за тем, чтобы в росСМИ не появлялись "неправильные" утверждения про армию РФ.

Авто Секретарева (t.me/bazabazon)

Обновлено 20:05

Российскому изданию ТАСС в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что девушка в Москве облила бензином и подожгла машину сотрудника Минобороны.