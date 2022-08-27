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Можливий підпал. У Москві загорілося авто заступника начальника Генштабу, - ЗМІ

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Москва, Субота 27 серпня 2022 19:26
Можливий підпал. У Москві загорілося авто заступника начальника Генштабу, - ЗМІ Ілюстративне фото: у Москві зайнялося авто заступника начальника Генштабу (facebook.com/MchsRussia)
Автор: Іван Носальський

У Москві загорівся автомобіль заступника начальника Генштабу ЗС РФ Євгена Секретарєва. Його могли навмисно підпалити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Baza.

За інформацією видання, BMW X6 була припаркована у дворі будинку на Ленінградському шосе в момент, коли вона загорілася. В результаті пожежі багажник машини повністю вигорів.

При цьому в Baza уточнюють, що слідчі не виключають можливий підпал. У декількох метрах від авто помітили вигорілу траву і, за словами очевидців, недалеко від машини помітили "підозрілу дівчину".

Підозрювану вже затримали. За попередньою інформацією, вона облила бензином багажник авто Секретарєва і підпалила. Також зазначається, що жінка пояснила свій вчинок тим, що виступає проти "військової операції" в Україні.

Варто зауважити, що Секретарєв є працівником 8-го управління Генштабу. Воно відповідає за військову цензуру, а саме, стежить за тим, щоб в росЗМІ не з'являлися "неправильні" твердження про армію РФ.

Авто Секретарєва (t.me/bazabazon)

Оновлено 20:05

Російському виданню ТАСС у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що дівчина у Москві облила бензином та підпалила машину співробітника Міноборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала дочка ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дарина.

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