Можливий підпал. У Москві загорілося авто заступника начальника Генштабу, - ЗМІ
У Москві загорівся автомобіль заступника начальника Генштабу ЗС РФ Євгена Секретарєва. Його могли навмисно підпалити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Baza.
За інформацією видання, BMW X6 була припаркована у дворі будинку на Ленінградському шосе в момент, коли вона загорілася. В результаті пожежі багажник машини повністю вигорів.
При цьому в Baza уточнюють, що слідчі не виключають можливий підпал. У декількох метрах від авто помітили вигорілу траву і, за словами очевидців, недалеко від машини помітили "підозрілу дівчину".
Підозрювану вже затримали. За попередньою інформацією, вона облила бензином багажник авто Секретарєва і підпалила. Також зазначається, що жінка пояснила свій вчинок тим, що виступає проти "військової операції" в Україні.
Варто зауважити, що Секретарєв є працівником 8-го управління Генштабу. Воно відповідає за військову цензуру, а саме, стежить за тим, щоб в росЗМІ не з'являлися "неправильні" твердження про армію РФ.
Авто Секретарєва (t.me/bazabazon)
Оновлено 20:05
Російському виданню ТАСС у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що дівчина у Москві облила бензином та підпалила машину співробітника Міноборони.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала дочка ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дарина.
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