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Возместить НДС предпринимателям, восстанавливающим производство, очень важно, - экономист

Фото: возместить НДС предпринимателям, которые восстанавливают производство, очень важно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Возместить НДС и обеспечить предприятия оборотными средствами сейчас чрезвычайно важно, ведь восстановление производства сейчас - не только сохраненные рабочие места, но и налоги, которые поступают в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

"Тем предприятиям в промышленности или же в аграрном секторе, которые имеют накопленный невозмещенный НДС, государство должно возместить НДС в полном объеме. Это чрезвычайно важно - не только с точки зрения рабочих мест, но и налогов, которые они платят", - подчеркнул экономист.

Он отметил, что сейчас у государства есть все инструменты, которые необходимы для восстановления работы украинской экономики.

"Например, Национальный банк может выкупить у правительства облигации государственного внутреннего займа, и за счет этого может произойти возмещение НДС тем предпринимателям, которые обязуются возобновить производственную деятельность", - подчеркнул он.

Напомним, ранее предприятия-члены Европейской бизнес ассоциации обратились с письмом к министру финансов Марченко с просьбой разблокировать возмещения НДС.

Как сказано в письме, экспортные отрасли не могут возобновить производство из-за нехватки средств, возникшего в связи с остановкой возмещения НДС.

Как пояснили в Эва, если проблема не будет решена в ближайшее время, предприятия будут вынуждены сократить производство, что приведет к сокращениям персонала, снижению налоговых отчислений и валютной выручки.

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