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Відшкодувати ПДВ підприємцям, які відновлюють виробництво, дуже важливо, - економіст

Фото: відшкодувати ПДВ підприємцям, які відновлюють виробництво, дуже важливо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Відшкодувати ПДВ та забезпечити підприємства оборотними коштами зараз надзвичайно важливо, адже відновлення виробництва наразі - це не тільки збережені робочі місця, але й податки, які надходять до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Бориса Кушнірука.

"Тим підприємствам у промисловості або ж в аграрному секторі, які мають накопичений невідшкодований ПДВ, держава повинна відшкодувати ПДВ у повному обсязі. Це надзвичайно важливо - не тільки з точки зору робочих місць, але й податків, які вони сплачують", - наголосив економіст.

Він зазначив, що наразі у держави є всі інструменти, які необхідні для відновлення роботи української економіки.

"Наприклад, Національний банк може викупити в уряду облігації державної внутрішньої позики, і коштом цього може відбутися відшкодування ПДВ тим підприємцям, які зобов'язуються відновити виробничу діяльність", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше підприємства-члени Європейської бізнес асоціації звернулися з листом до міністра фінансів Марченка з проханням розблокувати відшкодування ПДВ.

Як сказано у листі, експортні галузі не можуть відновити виробництво через брак коштів, що виник у зв’язку з зупинкою відшкодування ПДВ.

Як пояснили в ЕВА, якщо проблему не буде вирішено найближчим часом, підприємства будуть змушені скоротити виробництво, що призведе до скорочень персоналу, зниження податкових відрахувань та валютної виручки.

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НДСбизнес