Возле здания Рады задержали мужчину с гранатой

Правоохранители в пятницу, 19 июля, задержали под стенами Верховной рады мужчину с гранатой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

В Национальной полиции Украины сообщили, что у мужчины 1997 года рождения в нагрудной сумке обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из ВОГ-17 и запала УЗРГМ. Правоохранители выяснили, что он - дезертир.

Отметим, что у здания Верховной рады сегодня в 23:00 должна состояться встреча лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука с избирателями.

Фото (tsn.ua)

Напомним, в Дубно заминировали автомобиль кандидата в депутаты Верховной рады на внеочередных парламентских выборах. К авто кандидата прикрепили страйкбольную гранату. СМИ сообщали, что речь идет о кандидате в нардепы от объединенных сил националистов ВО "Свобода" по избирательному округу №154 в Ровенской области Владимире Ткачуке.

Добавим, в центре Херсона вечером 8 июля произошло возгорание автомобиля местной юристки, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты на выборах в Верховную раду.