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В Ровенской области заминировали авто кандидата в нардепы

Новости » Выборы 2019    15.07.2019 - 15:59
В Ровенской области заминировали авто кандидата в нардепы
Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)

К авто прикрепили страйкбольную гранату

В Дубно заминировали автомобиль кандидата в депутаты Верховной рады на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

В частности, к авто кандидата прикрепили страйкбольную гранату.

 Фото: место происшествия

"В полицию сегодня, 15 июля, около 8:30 поступило сообщение от 30-летней дубенчанкы о поврежденном стекле и обнаруженную гранату на ручке двери принадлежащего ему автомобиля "Peugeot 5008". Транспортное средство было припарковано во дворе многоэтажки на улице Михаила Грушевского", - информируют в Нацполиции.

Так, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела полиции области по результатам осмотра на месте происшествия обнаружили, что к ручке водительской двери неизвестный прикрепил пиротехническое изделие в виде страйкбольной гранаты. Изъятое отправлено для проведения экспертизы. Кроме того, в транспортном средстве было повреждено лобовое стекло.

Транспортным средством пользуется 31-летний муж владелицы авто, кандидат в народные депутаты.

"По факту совершения хулиганских действий решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования", - отмечает пресс-служба.

Добавим, ряд СМИ сообщают, что речь идет о кандидате в нардепы от объединенных сил националистов ВО "Свобода" по избирательному округу №154 в Ровенской области Владимире Ткачуке.

Напомним, в центре Херсона вечером 8 июля произошло возгорание автомобиля местной юристки, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты на выборах в Раду.

Как писало РБК-Украина ранее, в Прилуках на встрече с кандидатом в нардепы избили журналистов.

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